В ежовых рукавицах супруги: почему Бену Аффлеку предрекли участь «подкаблучника»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Billy Bennight; 5-tv.ru

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Фото голливудского актера с грустным лицом постоянном обсуждают зарубежные СМИ. Счастлив ли он в браке с Дженнифер лопес и что их на самом деле связывает?

Дженнифер Лопес анонсировала новый фильм о себе. Картина выходит на экраны в феврале. И уже известно, что работал над ней также муж звезды Бен Аффлек, что в общем-то неудивительно. Инсайдеры поговаривают, что властная Дженнифер очень быстро превратила Аффлека после свадьбы чуть ли не в личного помощника. Ради чего он все это терпит? Это попробовала выяснить корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Всего за считанные секунды каких только эмоций Джей Ло не «выдала» для папарацци: загадочный взгляд, легкая улыбка и не менее легкий флирт со своим избранником. Но приковывает взгляд далеко не голливудская звезда или ее роскошное платье на «Золотом глобусе». А супруг сневозмутимым лицом.

«Почему люди постоянно беспокоятся за Бена из-за его выражения лица»?» — спрашивает журналист.

«С Беном все в порядке, не нужно за него переживать», — отвечает звезда.

Кадры грустного Бена уже давно гуляют по сети. И это неудивительно, считают западные СМИ. Звезда Голливуда буквально «загнала его под каблук». Вот прошлогодняя церемония «Грэмми». В объектив попал «нестандартный» диалог Ло с Аффлеком. После словесной перепалки последовала натянутая улыбка. Ведь работу на камеру никто не отменял.

Все держать под контролем и выглядеть на все 100. В свои 54, чтобы оставаться молодой, красивой и привлекательной, Ло встает в 4:45 утра, следом тренировка. Мифы об идеальности — поддерживает супруг.

«Дженнифер ест все, что хочет. Все, что она хочет. Пиццу, печенье, мороженое, все подряд. Она занимается спортом. Я тоже занимаюсь, но я не превращаюсь волшебным образом в худого человека с идеальной кожей, как в 20 лет», — говорит Аффлек.

Чтобы не ударить в грязь лицом, рядом с такой-то супругой, Аффлек готов идти на многое. В том числе, часами позировать перед камерами на всех публичных мероприятиях.

Джей Ло, опять же публично, утверждает, мол, в семье идиллия, а с Аффлеком они прекрасные партнеры.

«Он хочет, чтобы я светилась, делает для этого все — и я отвечаю ему тем же», — говорит знаменитость.

Вот очередное доказательство: чтобы супруга была счастлива, Бен написал сценарий фильма. По мотивам жизни Джей Ло, естественно, с ней в главной роли. Сюжет обещают насыщенный: и танцевальные постановки, и глубокая любовная линия, с ноткой драмы.

«Если бы мы спросили вашу прекрасную жену, что она могла бы изменить в вас, что бы это было?» — спрашивают журналисты.

«Она бы, наверное, хотела, чтобы я говорил поменьше. Не знаю, заметили ли вы, но я продолжаю и продолжаю говорить. Я постоянно ухожу от темы, много говорю. Она мне этого никогда не говорила, но, думаю, в душе она хочет, чтобы я болтал поменьше», — ответил Аффлек.

А еще следовал всем указаниям супруги, счастливо улыбался на камеру и делал все, чтобы создать в свете образ идеальных семьянинов. Ведь рейтинги сами себя не поднимут.