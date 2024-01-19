Анатомия вульгарности: как реселлеры мировых брендов наживаются на доверчивости покупателей

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Сегодня прикупить себе дорогую вещицу без риска попасть в лапы мошенников становится практически невозможно. Как предприимчивые бизнесмены наживаются даже на повидавших виды клиентах?

Еще одна категория товаров, с покупкой которых на онлайн-площадках надо быть особенно осторожным — модные аксессуары премиальных брендов. Вместо дорогих сумок любительницы шоппинга в интернете рискуют получить не менее дорогие подделки. Зачастую их качество настолько высокое, что отличить их от оригинала не получится без специальной экспертизы.

Аксессуар премиального бренда должен был стать украшением гардероба Татьяны Алексеевой и одновременно модной инвестицией. На маркетплейсе она нашла свою мечту — классическую сумку от Шанель. Какая-то девушка распродавала свою коллекцию.

«Мне пишут сообщение — „все, посоветовалась с мужем, окей, мы готовы вам за 150 тысяч отдать“. Моей радости не было предела, я такая все, круто, быстрее сразу деньги сняла, взяла в долг деньги, чтобы эта сумма у меня в наличии была», — рассказывает попавшаяся на удочку таких мошенников пострадавшая.

Единственной проблемой было отсутствие документов на сумку, но продавец объяснила — у этой модели есть уникальный чип и даже скинула инструкцию, как его проверить. В итоге договорились: продавец товар Татьяне отправил по почте, процесс упаковки посылки сняли на видео. Покупку Татьяна оплатила, но вместо аксессуара класса люкс на почте она получила дешевую подделку. На то, что вместо оригинала ей отправили фальшивку, указывали сразу несколько деталей, и главная из них — жуткий запах искусственной кожи.

«Закрученные замочки на защелке должны быть повернуты в одну сторону, иметь не крестообразный срез. На застежке должна быть фирменная голограмма. В принципе, внешне меня бы ничего не смутило кроме этого дурацкого запаха», — признается потерпевшая.

Оказалось, что реплика сделана даже не из кожи, поэтому и был запах. Несколько дней Татьяна вела переписку с продавцом. Сначала бывшая владелица сумки пыталась ее успокоить, а позже — удалила аккаунт. Получить вразумительных объяснений покупательнице так и не удалось.

Жертвой мошенников стала и Цыцык Цыденжанова. В интернете она заказала аксессуар от другого модного бренда с мировым именем. Причем в комплекте были и документы, и сертификат оригинальности от ресейл-компании.

«Продавец представилась именем Алиса, я думала, что общаюсь с девушкой. На встречу пришел молодой человек. Когда уже после покупки я осматривала документы, смотрела даты продажи, я понимала, что, в принципе, это можно нарисовать, но видимо как-то душа шопоголика взяла верх и я решила, что забираю», — проанализировала свою ошибку она.

Коробка и пыльник в комплекте, швы на сумке ровные, фурнитура выглядит дорого. Казалось бы, придраться не к чему, но все же девушка решила сделать повторную экспертизу. Так и узнала, что 55 тысяч рублей потратила на очень хорошую, но все-таки подделку.

Стилисты, в свою очередь, уверяют — качественную реплику отличить от оригинала практически невозможно. Поэтому и сами нередко обращаются к специалистам, чтобы провести аутентификацию. Это можно сделать лично, либо с помощью искусственного интеллекта.

«Скачивается приложение определенное и уже через это приложение идет сверка с образцами подобного оригинала. И в общем-то через него уже идет ответ, подделка это или оригинал», — объяснила главные нюансы при определении подлинности имиджмейкер Ирина Макурина.

Фирменная сумка, даже с историей, всегда выглядит идеально: ровная форма, симметричное расположение ручек, швов и качество подкладки. У каждого бренда — своя фурнитура, шрифт и даже особенности его нанесения. Корреспондент «Известий» Татьяна Балыкина решила провести эксперимент и купила сумку в проверенном месте у одного из давно зарекомендовавших себя реселлеров. При выборе она ориентировалась на рекомендации эксперта.

«Я выбрала сумку и договорилась о покупке. В переписке мне сообщили, что за 50 тысяч рублей продают оригинальную вещь, но экспертиза, которую я заказала заранее, указывает, что это реплика, к тому же не самого лучшего качества. И все-таки встречу с хозяйкой аксессуара я не стала отменять, послушаем, что она расскажет», — рассказала она.

Как оказалось, документов на сумку нет.

«А как нам, может вы подскажете, чтобы мы сразу оригинальность проверили?», — спросила журналист.

«Этого я не знаю, мне эту сумку подарили, я купила себе другую и они в принципе не сильно различаются», — ответила продавец.

«Я просто спрашивала, вы написали, что оригинал. Сумма-то немаленькая…», — парировала журналист.

После того, как Балыкина показала продавцу фото с экспертизы и заключение специалиста, девушка не выглядела удивленной или расстроенной. Она усомнилась в качестве репортерской проверки. Далеко не все покупатели будут столь дотошны. Однако, эксперты советуют все-таки перепроверять и саму вещь, и документы на нее.

«Подделывают документы, чеки, стельки, бирки на коробке. Весь люкс подделывается очень большими партиями, поэтому я советую обращаться к специалистам. Нередко проверяйте и самого аналитика, уточняйте его репутацию на рынке», — советует один из представителей реселлера.

Пострадавшие от мошенничества клиентки уже написали заявления в полицию — они уверены, продавцы, которые их обманули — знали, что предлагают, а значит, должны понести наказание.

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