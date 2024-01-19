«Муж носит на руках»: Рита Дакота пожаловалась на трудности в карьере из-за личного счастья

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Певица призналась, что не может петь о том, что не соответствует действительности в ее жизни.

Певица Рита Дакота призналась, что не хочет выпускать несколько записанных песен о несчастной любви. Такое заявление артистка сделала в личном блоге.

По словам девушки, ее близкие просят ее выпустить композиции. Однако она пока не готова. Дакота уверяет, что давно не испытывает тех чувств, про которые она поет.

«Странно ведь петь о том, чего давно нет? Муж носит меня на руках и закидывает бриллиантами. У меня счастливая семья, как с картинки, только настоящая и в сто раз лучше», — заявила звезда.

Фанаты встали на сторону друзей Дакоты. Они напомнили певице, что та уже много лет поет песни о разбитом сердце. Многие хиты девушка написала на фоне переживаний из-за тяжелого развода с Владом Соколовским.

Сейчас певица счастлива в браке с Федором Белогаем. Пара на свадьбе выглядела весьма необычно — были одеты в спортивную одежду. А расписались скромно — в МФЦ.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рита Дакота показала результат неудачной процедуры в салоне. Мастер нарастил ей ресницы, которые мешают в повседневной жизни.