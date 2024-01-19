Дочь рэпера Snoop Dogg попала в больницу с инсультом

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Девушке всего 24 года. Что стало причиной проблем с сердцем?

Дочь популярного американского рэпера Snoop Dogg Кори Бродус сообщила, что перенесла инсульт. Об этом 24-летняя девушка рассказала в личном блоге.

Некоторое время назад Бродус опубликовала фото из больницы. Она не понимает, что могло стать причиной проблем с сердцем.

«Сегодня утром у меня случился тяжелый инсульт. Я начала плакать, когда мне это сказали. Мне всего лишь 24 года. Что же я сделала такого в прошлом, что заслужила это?» — написала девушка.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Snoop Dogg удивил своих поклонников, бросив курить. Музыкант сообщил, что завязать с вредной привычкой он решил из-за своей семьи. Артист подчеркнул, что такое решение далось ему нелегко. Впрочем, многие поклонники знаменитости не поверили в его искренность. С вредной привычкой связано не только творчество музыканта, но его сторонние проекты.