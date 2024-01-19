В Белоруссии задержали доставлявшего через границу оружие агента СБУ

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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Мужчине грозит смертная казнь.

Белорусскими спецслужбами был задержан гражданин Украины, который по приказу СБУ и ГРУ переправлял через территорию республики оружие, взрывчатку, а также беспилотники. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».

На опубликованных кадрах можно увидеть допрос мужчины, который представился позывным «Мангуст». Также правоохранительными органами были задержаны два белоруса, которые выполняли поручения Киева. Они же прошли подготовку в специальных учебных центрах украинских спецслужб

Задержанные признались, что собирали оружие для подготовки взрывов на предприятиях нефтеперерабатывающий промышленности. Также они намеревались убить ряд чиновников и журналистов.

Замначальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им вменяют «измену государству», «акт терроризма» и «агентурную деятельность». Фигурантам может грозить смертная казнь.

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