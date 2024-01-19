В «Ансар Аллах» заявили об отсутствии угроз для российских судов в Красном море

Фото: Reuters / HOUTHI MILITARY MEDIA

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Каких целей добивается движение хуситов, устроившее блокаду в Красном море?

Хуситы прекратят атаки на корабли Израиля и Запада, когда прекратятся удары по сектору Газа. Об этом в интервью «Известиям» заявил Мухаммад аль-Бухейти — член политбюро йеменского движения «Ансар Аллах».

По его словам, России и Китаю не стоит опасаться за безопасность своих кораблей в Красном море. Йеменский хусит добавил, что его страна готова обеспечивать безопасность судов, так как понимает всю важность свободного судоходства для страны.

«Если говорить о военной составляющей — израильские корабли или как-либо связанные с Израилем не будут иметь ни малейшей возможности проплывать через Красное море. Удары по ним продолжатся и дальше», — уверен Мухаммад аль-Бухейти.

Он также добавил, что перед ними стоит задача усложнить жизнь Израилю. Таким образом, по его мнению, можно прекратить «бойню в Газе». Некоторые корабли попали под обстрел по ошибке. Суда проигнорировали предупреждения и не стали менять курс, указал он.

Мухаммад аль-Бухейти также назвал условия снятия блокады Красного моря. Хусит подчеркнул, что Великобритании и США необходимо прекратить агрессию против Йемена, а также поспособствовать остановке конфликта в секторе Газа и обеспечить анклаву поставки медикаментов, продовольствия и топлива.

«Лишь тогда мы незамедлительно остановим все свои операции в Красном море. Они могут называть нас террористами, а мы просто хотим прекратить кровопролитие и достичь справедливого мира», — заявил дипломат.

Также в ходе интервью зашла речь про возможную интервенцию сил Великобритании и США. Мухаммед аль-Бухейти указал, что принятые руководством западных стран решения сыграли против них самих. Уже сейчас их флот не может использовать важную торговую артерию.

Также член политбюро йеменского движения подчеркнул, что потери США и Великобритании превысили потери Йемена. Несмотря на это он усомнился в желании Вашингтона примирить враждующие стороны.

«Если в Вашингтоне намеревались не расширять конфликт, то с самого начала войны Израиля против жителей сектора Газа стоило попросту надавить на правительство Нетаньяху, чтобы избежать большого количества жертв. Прямое столкновение с США и Великобританией для нас будет лучшим вариантом, чем прокси-война через наших региональных противников или же их сторонников внутри самого Йемена», — уверен политик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и госсекретарь США Блинкен заявили, что атака совершалась в целях самообороны.

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