«Взяла иконку и святую воду»: жена Газманова рассказала, куда они пропали

Олег Газманов отправился в отпуск за границу вместе со своей женой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Известный музыкант внезапно перестал выходить на связь с поклонниками в соцсетях. Те, в свою очередь, начали бить тревогу. Где находится звездная семья?

Народный артист РФ Олег Газманов вместе со своей женой Мариной отправился на отдых за границу. Об этом женщина поделилась в личном блоге после того, как поклонники обеспокоились их внезапным исчезновением. Однако раскрывать страну она не стала.

Газманова также добавила, что фанатам музыканта не стоит волноваться из-за отсутствия новых постов. Во время отпуска возлюбленные стараются не отвлекаться на интернет.

«Сегодня крещенский сочельник: я взяла свечи, иконку, святую водичку. Крепко помолимся сегодня, окунемся в водичку и пораньше спать, чтобы проснуться на восходе. Скучать некогда, я уже придумала целый список всего на завтра», — заявила Газманова.

Со своей женой исполнитель познакомился, когда той было 18 лет. Пара расписалась 15 июля 2003 года, а спустя несколько месяцев, 16 декабря, у них появилась общая дочь Марианна.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что фронтмен группы Hi-Fi Митя Фомин восхитился Газмановым. Исполнитель назвал абсолютно заслуженной награду коллеги, которого признали «Легендой Тавриды» в 2023 году.