В Госдуме предложили ужесточить наказание за фейки об армии: о каких мерах идет речь

Лидеры фракций Госдумы разработали проект о лишении имущества за фейки о ВС РФ

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Законопроект уже предварительно поддержали силовые ведомства.

Лидеры фракций Госдумы предложили ужесточить законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о ВС РФ, а также призывах к осуществлению антигосударственной деятельности. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Реализация Федерального закона направлена на упреждение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства», — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Так, депутаты намерены ужесточить уголовную ответственность, если противоправная деятельность осуществляется по заказу третьей стороны, из корыстных побуждений или на основании расовой, национальной, религиозной или политической ненависти.

Было предложено конфисковывать имущество за распространение фейков о ВС РФ, а также если оно используется для финансирования действий, подрывающих безопасность государства.

Данный законопроект уже предварительно поддержали силовые ведомства: Следственный комитет РФ, Генпрокуратура, Минюст и Росфинмониторинг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для родителей школьных буллеров предлагают ввести штрафы. С таким предложением выступили в Госдуме.