Рискуете приумножить грехи: как нельзя вести себя на Крещение Господне

Фото: © РИА Новости / Смирнов Владимир

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Священник Ермолин дал христианам ценный совет.

Ежегодно тысячи православных христиан окунаются в прорубь в праздник Крещение Господне. Они верят, что так очищается их душа от грехов. Татарский священник рассказал, при каких обстоятельствах процесс может сработать наоборот, сообщает издание «БИЗНЕС Online».

Глава миссионерского отдела Татарстанской митрополии иерей Александр Ермолин заявил, что нужно с уважением и без суматохи отнестись к этому процессу. Например, если начать ругаться в очередях к Святой воде, можно только приумножить свои грехи.

«У меня даже в свое время в одном из храмов, где я служил, была табличка. Если вы растолкали всю очередь, со всеми переругались, то эта вода будет вам не в радость, а в осуждение и умножение грехов человеческих. Хотелось, чтобы многие люди это понимали», — сообщил священник.

Само купание все грехи не смывает. Нужно понимать, что это всего лишь один из способов приблизиться к искуплению. Наиболее эффективным способом, по словам священника, является исповедь, на которой можно покаяться в грехах.

Иерей Ермолин также уточнил, что освещается не само место для купания, а именно вода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Патриарх Кирилл освятил воду в храме Христа Спасителя в Москве.