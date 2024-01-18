YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова
Фото: Петров Сергей / ТАСС
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Канал режиссера насчитывал около 1,6 миллиона подписчиков.
Видеохостинг YouTube заблокировал канал российского режиссера Никиты Михалкова «Бесогон».
«Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», — говорится в сообщении, опубликованном на удаленном канале.
Канал Михалкова насчитывал около 1,6 миллиона подписчиков.
Прежде народный артист РСФСР исключил возможность сотрудничества с артистами-релокантами. Михалков указал, что не хочет работать со сбежавшими из страны коллегами.
Ранее 5-tv.ru писал, что в 2022 году YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса после бесед с британскими министрами.