Подхватить может каждый: как личинки паразитов проникают в мозг человека

Фото, видео: www.globallookpress.com / Custom Medical Stock Photo; Личный архив Заплавновой Кристины; 5-tv.ru

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Что нужно знать, чтобы не «подселить» случайно в свой организм нежеланных «гостей»?

Недавно интернет потрясла история о 12-летнем школьнике из Челябинска, из мозга которого врачи удалили огромную кисту, наполненную личинками паразитов. Из-за страшного недуга у мальчика начались головные боли, появились изменения в поведении и начала отниматься нога. Специально для 5-tv.ru врач-терапевт Кристина Заплавнова объяснила, из-за чего возникает такое заболевание и как уберечь от него себя и своих близких.

Врач объяснил, что данный недуг называется эхинококкоз. Болезнь является паразитарной и вызывается проникновением в мозг личинок ленточного червя. Паразиты попадают в него после проглатывания человеком зараженной пищи или воды. Также заразиться можно от животного, которое контактировало с дикими зверьми или проглатывало зараженное вещество.

Первыми признаками эхинококкоза являются: смена настроения, усталость, головные боли, которые не проходят после приема лекарств, а также эпилептические приступы и нарушения психики. Для выявления заражения необходимо провести компьютерную томографию головного мозга, а также сдать нужные анализы крови.

Удаление кист с личинками происходит путем хирургического вмешательства. Очень важно не дать капсулам с паразитами лопнуть, так как в таком случае произойдет моментальное осеменение органа. После операции пациенты с эхинококкозом проходят противогельминтную терапию.

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