Танкисты бьют без промаха! Лучшее видео из зоны СВО за день

Танковый экипаж Т-80БВМ уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами ВСУ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши солдаты гордятся своими самыми надежными помощниками — боевой техникой.

Минобороны РФ опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Гаубица «Мста-Б»

На этих кадрах показана боевая работа артиллеристов. Бойцы наносят мощное огневое поражение ВСУ — уничтожают опорные пункты, укрепрайоны и бронетехнику, точечно выводят из строя артиллерийские и минометные батареи.

Так, на южно-донецком направлении расчеты гаубицы нанесли огневое поражение опорным пунктам противника.

Танки Т-80БВМ

А на этих кадрах уже показана боевая работа танкистов на краснолиманском направлении. Бойцы выполнили серию выстрелов по площадной цели в лесополосе, занятой ВСУ.

«При стрельбе из трех — четырех танков, происходит накрытие очень большой площади, то есть не нужно использовать корректировщика, разлет снарядов достаточно большой. При такой стрельбе мы накрываем поле 500 на 500 метров», — рассказал командир танковой роты с позывным «Мерен».

В результате ударов танка Т-80БВМ ВСУ потеряли опорный пункт, склад с боеприпасами и группу фортификации.