Уйма желающих: как прошли ночные крещенские купания в Подмосковье

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

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Считается, что вся вода в ночь на Крещение становится чудодейственной и целебной.

ТРЯНСЛАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

Православные христиане ежегодно празднуют Крещение Господне 19 января. Этот день посвящен воспоминанию евангельского события о том, как пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в водах священной реки Иордан.

Считается, что вся вода в этот период становится чудодейственной и целебной. Тысячи православных христиан окунаются в прорубь в честь этого события, поскольку верят, что этот процесс очищает от грехов.

В Москве и Подмосковье ежегодные крещенские купания начались 18 января в 18:00, а завершатся 19 января в 18:00. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию с трех площадок.

Крещенские купания проводятся в специально оборудованных местах, где дежурят бригады медиков, спасателей и наряды полиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно поступить со старой святой водой.