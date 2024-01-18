Засор неизбежен: что категорически нельзя смывать в раковину

Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry

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Попадание в трубы различных предметов может привести к большим проблемам.

Санузлы — одни из самых уязвимых мест в доме. Если не подходить к уходу за ними с должным вниманием — вы можете создать проблемы не только себе, но и соседям. Сайт utro.ru рассказал, что ни в коем случае нельзя смывать в раковину.

В первую очередь, обратите внимание на остатки еды во время мытья посуды. Попав в трубу, эти маленькие кусочки пищи разбухают и становятся причиной засоров. Также строго-настрого запрещено выливать в трубы масло и жир, так как они оседают на стенках, а позже застывают под воздействием холодной воды. Поэтому важно выкидывать жир в мусорное ведро.

Разумеется, одним из главных врагов всех труб являются волосы. Для защиты от них лучше всего использовать сетчатые фильтры, однако даже они иногда не спасают и засор все-таки возникает.

Еще один материал, который ни в коем случае нельзя смывать в раковину — косметическая глина. В водопроводе она превращается в комки, которые могут вызвать проблемы не только у вас, но и у остальных жильцов дома.

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