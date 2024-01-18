МИД России призвал Иран и Пакистан решить вопросы дипломатическим путем

Фото: www.globallookpress.com / Qasim Ghauri

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Армия одной из стран уже находится в высокой боевой готовности.

Россия призывает Пакистан и Иран решить вопросы исключительно политико-дипломатическим путем. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«С тревогой наблюдаем за нарастающей в последние дни эскалацией ситуации в ирано-пакистанском приграничье. Призываем стороны к максимальной сдержанности и решению возникающих вопросов исключительно политико-дипломатическими методами», — указывается в пресс-релизе.

При этом Захарова подчеркнула необходимость проведения антитеррористических операций за пределами суверенной территории по согласованию и в координации между властями вовлеченных стран. Россия надеется, что Иран и Пакистан в кратчайшие сроки уладят возникшие разногласия в духе добрососедства, в том числе касающиеся купирования исходящих с территорий друг друга террористических угроз.

При этом РФ готова сотрудничать в борьбе с международным терроризмом, добавила дипломат.

Что происходит между Пакистаном и Ираном

На днях Иран нанес первый в истории ракетный удар по Пакистану. В частности, обстрел произвел Корпус стражей исламской революции (КСИР) по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»). На следующий день иранская сторона снова нанесла удары по двум крупным базам террористов в Белуджистане. Погибли два ребенка и еще трое детей получили ранения. После этого Пакистан отозвал своего посла из Ирана.

Утром в четверг, 18 января, уже военные Пакистана нанесли удары по местам укрытия террористов в провинции Ирана Систан и Белуджистан в рамках контртеррористической операции «Марг Бар Сармачар». В результате обстрела погибли семь человек — три женщины и четверо детей. Жертвы обстрела не были гражданами Ирана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армию Пакистана привели в высокую боевую готовность. По данным СМИ, решение принято на фоне обострения отношений с Ираном.