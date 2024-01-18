«Двойной грех»: что категорически нельзя делать на праздник Крещения Господня

Священник Савченко: на Крещение нельзя ругаться в очереди за святой водой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ruЛичный архив Николая Савченко;

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Православным верующим, да и всем остальным в этот священный день стоит придерживаться определенных правил, чтобы не привлечь в жизнь беду.

Во время Крещения, одного из самых важнейших праздников христианской церкви, необходимо тщательно следить за своим поведением. Особенно стоит избегать ругани в очереди за святой водой, что является большим грехом. О том, как правильно вести себя в столь значимый для православных верующих день рассказал 5-tv.ru Николай Савченко, священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского.

Как вести себя в очереди за святой водой?

Наш собеседник отметил, что споры в очереди за святой водой случаются достаточно часто, когда приходит слишком много народу. От такого следует постараться держаться как можно дальше, помня о своей христианской добродетели и уступая ближнему, который поступает неправильно. Стоит простить его и даже помочь ему, ведь он может грешить из-за своей «немощи».

«Всякая ругань — есть грех, а ругань в таком святом месте — это двойной грех. Поэтому надо постараться всячески уступить», — рассказал священник.

Чтобы обезопасить себя от лишних словопрений, можно выбрать некрупные храмы с небольшим количеством посетителей. Важно помнить, что вода будет доступна в любом случае в достаточном количестве.

Кроме того, она будет освещаться и раздаваться людям на протяжении всей недели после Крещения. Набрать ее возможно уже сегодня — первая церемония происходит во время вечерней литургии, которая обычно заканчивается днем.

Можно ли пить алкоголь в Крещение?

В этот день не стоит употреблять алкоголь. Николай напомнил всем христианам, что именно в это время Господь начал свою проповедь.

«Начало проповеди — в приложении на нашу жизнь значит быть хорошим, добрым, примерным, честным человеком. И дальнейшие дни мы должны быть особенно примерными», — подчеркнул священник.

Драки и шумные гуляния являются не только нарушением общественного порядка, но и грехом перед Господом. Священник объяснил, что в эти дни необходимо как можно дальше держаться от совершения проступков и допущения послаблений.

Можно ли принуждать к окунанию в купель?

Помимо окропления святой водой дома многие окунаются в прорубь на Крещение. Этот обычай, отметил Николай Савченко, на удивление, не является обязательным. Он несет в себе лишь традиционный характер.

К нырянию в ледяную воду стоит относиться с особой осторожностью, ведь велика вероятность простудиться и заболеть. К тому же ни в коем случае нельзя принуждать к этому детей, тем самым чрезмерно их «направляя».

Наш собеседник добавил, что к освященной в храме воде необходимо относиться с большим уважением, почтением и благоговением, избегая «вольного или невольного попрания». Пить ее разрешается натощак — как утром, так и вечером. Также ею разрешается смочить лицо, руки и «больные» зоны.

Как правильно хранить святую воду?

Важно следить за использованием христианской воды и не допускать, чтобы она расточительно выливалась в нечистые места. Служитель храма посоветовал следить за тем, чтобы ценная бутылка не убиралась далеко и не «придавалась забвению», даже несмотря на то, что может храниться длительное время. Подобное отношение, как и ругань в Крещение, считается большой ошибкой.

Также святую воду нельзя кипятить или использовать при приготовлении пищи. Если пить не хочется, можно окропить водой углы дома и комнаты — это избавит дом от нечисти.

Что можно делать со святой водой?

Святой водой можно помазать больные места. Не делать компрессы, а именно мазать, например, крестообразно. Дело не в количестве воды, не в длительности контакта ее с телом. Дело в соприкосновении со святыней, от которой вы тоже хотите получить благодать во исцеление. Делать все надо с молитвой.

Что делать, если святая вода испортилась?

Святую воду не выливают в раковину, не выплескивают на землю. Ее выливают в «непопираемое» место, то есть в то место, по которому не ходят люди (не попирают ногами) и не бегают собаки. Можно вылить воду в реку, можно в цветочный горшок, в чистое место под дерево.

Если это квартира, то вылейте ее в вазон с цветами, но не в канализацию, чтобы не мешалась святыня с нечистотами. Если святая вода хранилась в бутылке пластиковой, то ее лучше в чистом месте сжечь, а если в стеклянной таре — ее можно хорошо несколько раз прополоскать и также вылить в чистое место.

Как правильно окунаться в Крещение?

Верующие считают, что всех, кто окунется в крещенскую прорубь, ждет очищение и избавление от грехов. Но на самом деле, это утверждение не совсем верно. Ритуал крещенского купания должны предварять долгие молитвы, дни в покаянии и обязательная исповедь. Только в этом случае омовение 19 января приносит духовные плоды.

Детям и людям с проблемами со здоровьем от этого ритуала лучше отказаться.

Чем нельзя заниматься в Крещение?

В Крещение нельзя заниматься уборкой и мирскими делами, выметать сор и выбрасывать еду. Все это считается недобрыми приметами, не сулящими ничего хорошего. Особый запрет действует на стирку. В Крещение вся вода обладает волшебными свойствами, и тратить ее на такие мелочи — грешно.

Как и в другие церковные праздники, на Крещение нельзя ссориться, ругаться, сплетничать и злословить. Также в двунадесятые праздники, к которым относится Крещение, не рекомендуется работать.

Если же обращаться к поверьям, стоит знать, что слезы в этот день — плохая примета. Кто рыдает в Крещение — тому весь год плакать.

Кстати, раньше православные считали лучшим днем, чтобы договориться о свадьбе. Старинная поговорка гласит: «Крещенское рукобитье — к счастливой семье».

Суеверия и мифы о святой воде

Немало вопросов возникает у верующих, когда дело касается святой воды. Существуют распространенные мифы, в которые не стоит верить.

В Крещение святой становится вся жидкость — в реках, озерах, из-под крана, а не только та, над которой произнесена молитва. С водой, которая течет из центрального водопровода, ничего не происходит. Не святой же водой вы моете посуду, стираете и смываете ее в канализацию. Это народное поверье, сложившееся исторически.

Чтобы вода обладала особой «силой», набирать ее стоит в трех разных храмах.

В ванной со святой водой можно и нужно купать детей.

Принятие святой воды избавляет от грехов и делает человека крещеным.

Вода не портится, потому что в ней есть ионы серебра.

Нельзя ставить бутылку с водой на землю или наливать ее через воронку.

Святая вода спасает от сглаза.

Народные приметы на Крещение

Если крещенская ночь придется на полнолуние — по весне возможны паводки, звездная ночь обещает сухое лето и обилие ягод, если дует ветер с юга — лето будет грозовым. Ясный день на Крещение предвещал неурожайный год.

Если на Крещение нет морозов и вода в реках не замерзла — жди глобальных потрясений и больших перемен мирового масштаба.

Солнечный крещенский день — к жаркому лету. Днем падает снег — в этом году уродятся хлеба. Пасмурно и холодно ночью — будет богатый урожай.