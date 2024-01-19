Трусы на колготки: где проходит грань между модой и безвкусицей

Фото: www.globallookpress.com / © Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

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Тренды не нужно воспринимать буквально, и ваш гардероб не должен состоять лишь из вещей последних коллекций.

Показ Miu Miu осень-зима 2023 вызвал бурные обсуждения в сети из-за непривычных сочетаний элементов одежды, которые демонстрировали модели. О том, где проходит грань между модой и безвкусицей, стилист Ольга Майорова объяснила порталу «Страсти».

Трусы поверх колготок, юбки до середины колена, которые укорачивают рост и режут фигуру, устаревшие кардиганы из тонкого трикотажа, — вот чем запомнился показ от известного бренда. Некоторые говорили, что в моду вновь вернулись антитренды, а кто-то настолько вдохновился коллекцией, что целиком повторил весь образ, представленный на подиуме.

«Моду и тренды часто трактуют буквально. Например, на показах осень-зима 2023 и весна 2024 мы видели много короткой одежды (микро-шорты, вязаные трусы), и многие внедряли этот тренд в свои повседневные образы, не подстраивая их под себя», — отметила стилист Ольга Майорова.

По словам эксперта, важно выбирать одежду в соответствии со своими личными предпочтениями, а не слепо следовать тенденциям. Например, те же микро-шорты можно заменить мини-юбкой, а кардиган надеть с футболкой. Или же надеть длинную рубашку с оверсайз блейзером и дополнить образ высокими сапогами.

«Так вы будете выглядеть современно, но адаптируете образы с показов под себя, свой стиль и свои ценности. <…> Все вещи в вашем гардеробе не должны быть из последних коллекций», — объяснила стилист.

Более того, Ольга Майорова советует обращать внимание на долгосрочные тренды. Более простая тенденция, отражающая реалии современного мира, останется актуальной на большее количество времени. А яркий и кричащий тренд быстрее выйдет из моды, так как просто-напросто надоест.

Стоит не забывать, что главный тренд, который всегда будет актуальным, — это ваша индивидуальность. Поэтому прежде всего нужно понимать, насколько тот или иной элемент одежды отражает вас, а дальше уже внедрять его в свой гардероб. В погоне за модой важно не потерять себя.

Ранее 5-tv.ru писал, что кукольный стиль будет актуальным в 2024 году.