«Новый прилив»: «феномен Левши» назвали шансом России при новой глобализации

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Каким образом Москве лучше попасть в этот «виток»?

Цивилизационная изоляция не грозит России, ей поможет «эффект Левши» при новой глобализации. Об этом заявил декан экономического факультета Московского Государственного университета Александр Аузан в беседе с РБК.

«Глобализация вернется. Мой прогноз в том, что мир пройдет через рецессию в ближайшее время. А вот после рецессии начнется процесс глобализации, новый виток, прилив», — сказал он.

По его словам, новая волна глобализации может подняться уже к 2026–2027 году, есть шанс и у России в ней принять участие. РФ не обречена на цивилизационную изоляцию, но угроза есть, в результате чего наши правнуки не справятся с подъемом. Поэтому нужно обдумать, как и с чем стране войти в новый виток глобализации, причем лучше это сделать через сложные закрытые рынки арабских стран и Китая, считает Аузан.

«Нам надо понимать, что мы может делать такого, что делаем лучше других. Вот это пока непонятно», — подчеркнул он.

В этом-то и поможет «феномен Левши». Как уточнил декан МГУ, речь идет о свойственной россиянам способности хорошо делать нестандартные вещи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году. В рамках нее министр заявил о необходимости Москвы в 2024-м избавиться от зависимости от Запада в экономике.