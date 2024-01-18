Европарламент призвал согласовать помощь Украине из-за данных ей обещаний

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

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Европейские депутаты считают, что западные страны взяли на себя обязательство и должны его выполнить.

Европарламент обратился к Евросоюзу в резолюции и призвал согласовать долгосрочную помощь Украине из-за данных ей ранее политических обещаний. Об этом говорится в официальном документе.

«Европарламент решительно подтверждает необходимость срочного укрепления многолетнего бюджета ЕС для удовлетворения потребностей граждан и выполнения ранее взятых политических обязательств, включая финансирование Украины», — говорится в решении депутатов Европарламента.

Уточняется, что согласование помощи должно произойти на специальном саммите 1 февраля 2024 года.

При этом Венгрия продолжает блокировать финансирование Украины. Премьер Виктор Орбан считает, что Киеву надо помогать без вреда для бюджета Евросоюза. По его мнению, выделить сразу 50 миллиардов — серьезный удар по европейской экономике.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина, по словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, из-за отсутствия американской помощи приближается к истощению запасов ряда вооружений.