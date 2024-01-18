«Линейка будет расширяться»: АвтоВАЗ о планах по производству новых машин

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Ожидается, что автомобили под новым брендом станут самостоятельной продукцией петербургского завода.

АвтоВАЗ начнет выпускать машины под новым брендом на заводе в Санкт-Петербурге, продажи начнутся уже в марте 2024 года. Об этом заявил глава компании Максим Соколов в эфире федерального телеканала.

«Мы уже сказали, что линейка нашей продукции будет расширяться. В том числе, за счет партнерских лицензионных проектов. Выпускать такие проекты будет наш завод в Санкт-Петербурге», — сказал он.

Этот завод зарегистрировал новый бренд. Новые автомобили будут продаваться в дилерских центрах Lada. Однако они все равно являются самостоятельной продукцией петербургского завода. Кроме того, Соколов подтвердил товарный знак в виде буквы X.

Накануне сообщалось, что АвтоВАЗ подал заявки на регистрацию нового товарного знака, похожего на букву X. Вероятно, он будет использоваться на автомобилях, производящихся на заводе в Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura. Глава ведомства Антон Силуанов рассказал, когда чиновники получат машины.