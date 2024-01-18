«Не потерплю экстремизм»: глава Башкирии прокомментировал беспорядки

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Кого он обвинил в произошедшем?

Глава Башкортостана Радий Хабиров впервые прокомментировал массовые беспорядки в городе Баймак. В посте, опубликованном в Telegram-канале, он допустил вину республиканских властей в произошедшем.

«С первого дня своей работы я сказал, что не буду терпеть экстремизм и попытки расшатывать ситуацию. Как глава Башкортостана, я должен защищать республику, людей от любой попытки раскачать межнациональное согласие — по признаку национальности, языка, веры. Это мои полномочия, мой долг», — написал он.

Хабиров подчеркнул, что некоторые люди надевают маску доброго экоактивиста и патриота. Кто-то из них находится за рубежом и выступает в роли предателей, призывая к отделению Башкортостана от России и партизанской войне. К этим людям в том числе относятся Руслан Габбасов*, обвиненный в убийстве, а также маскирующийся под мирного чабана Фанзиль Ахметшин, осужденный за наркотики.

Говоря о беспордках в Баймаке, Хабиров выразил переживания из-за того, что власти могут быть виноваты в произошедшем, в том, что не объяснили гражданам, не раскрыли полностью суть Габбасова, Ахметшина и осужденного за ненависть по нацпризнаку Фаиля Алчинова*. В регионе намерены активно заниматься случившемся.

«Я отмалчиваться тоже не буду, мы покажем истинное лицо этих ребят. Еще раз говорю: не надо маскироваться под мирных чабанов, добрых активистов, это на самом деле не так», — заявил Хабиров.

Накануне, 17 января, Баймакский районный суд приговорил Фаиля Алчинова к четырем годам лишения свободы. Он признан виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку. По данным суда, в апреле 2023 года Алчинов выступил на сходе в селе Ишмурзино. Во время своей речи он оскорбил кавказцев и жителей Средней Азии.

ГУ МВД Башкирии 16 января заинтересовали призывы в Сети к несанкционированной акции перед зданием суда. Ведомство посоветовало гражданам не поддаваться на провокации в этом митинге. По данным местных СМИ, полиция задержала нескольких нарушителей, которые планировали акцию.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД возбудило дело о массовых беспорядках после событий в башкирском Баймаке.

* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга