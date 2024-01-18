Подпольщики рассказали о ликвидации в Харькове наемников ВСУ и кураторов РДК*
Подпольщик Лебедев: в Харькове ликвидированы наемники ВСУ, курировавшие РДК*
Фото: www.globallookpress.com / STRINGER
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В момент нанесения удара в здании было более 60 боевиков.
Российские войска при уничтожении пункта дислокации иностранных наемников ВСУ в Харькове ликвидировали также кураторов «Русского добровольческого корпуса»*. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных подпольщиков в беседе с РИА Новости.
«Сколько было во время удара французов — нам точно не известно. Но там, однозначно, были те, кто курирует РДК*. Они — иностранцы», — сказал он.
Причем на той же улице, где распологался пункт дислокации боевиков, также находится и здание военного комиссариата, добавил Лебедев.
Накануне стало известно об уничтожении пункта дислокации иностранных боевиков в Харькове. По данным Минобороны РФ, там в основном были французские наемники. Всего уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 ранены.
Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Ранее 5-tv.ru писал, что пленный наемник ВСУ из Польши заявил о нежелании связываться с Украиной. Боевик обратился к землякам с призывом не рисковать жизнью ради заработка.
* — запрещенная в России террористическая организация