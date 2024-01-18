МОК проведет повторную проверку россиян, отобравшихся на Олимпиаду-2024
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohr
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Это коснется и желающих участвовать в Играх граждан Белоруссии.
Спортсменов из России и Белоруссии, которые уже получили допуск на Олимпиаду в Париже, подвергнут повторной проверке с участием независимых организаций. Об этом заявил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
«Люди, которые квалифицировались, уже прошли одну проверку, но МОК проведет вторую с участием независимых организаций», — сказал он в беседе с журналистами.
Адамс добавил, что для этих целей МОК сейчас ищет независимых аналитиков с хорошей репутацией.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В начале декабря МОК допустил российских спортсменов до Олимпиады. Они должны были пройти квалификацию в своих видах спорта.
Среди запретов — возможность участвовать в командных соревнованиях, флаги и символы России, посещение Игр представителями правительств. Не смогут соревноваться также те атлеты, которые поддержали спецоперацию на Украине.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое сбежавших из России фехтовальщиков хотят выступить на Олимпиаде-2024 за США.