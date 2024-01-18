Нет, не показалось: можно ли не заметить, когда муж изменяет на глазах у жены

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sonja Krebs; Личный архив Андрея Зберовского; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Обман любимого человека больно ранит, однако некоторые продолжают терпеть предательство. В чем дело — объяснили эксперты.

Супружеская неверность — адюльтер — зачастую, «скрыта на виду». Многие партнеры не особо тщательно прячут свои измены. К примеру, кто-то позволяет себе разговаривать с любовницей по телефону прямо перед своей законной избранницей, которая совсем ничего не замечает. Либо старается сделать вид. В чем дело — 5-tv.ru узнал у экспертов.

Прямо перед глазами

Психолог Андрей Зберовский отметил, что большая часть супружеских неверностей происходит именно в тех парах, где люди уже много лет вместе. В длительных отношениях возлюбленные перестают подозревать друг друга — между ними складываются очень доверительные отношения.

Поверить в то, что избранник после стольких лет совместной жизни предпочел кого-то другого, становится трудно.

«Это особенно характерно для тех пар, где с годами интимные отношения подугасли, стали более редкими, более пресными. В этой ситуации, как правило, жена даже не думает, что у мужа могут быть какие-то сексуальные запросы на стороне. Либо муж не думает, что его жене, такой консервативной и скромной, кто-то может понадобиться», — объяснил специалист.

Психолог рассказал, что изменяющим партнерам и любовникам помогает то, что их «не замечают». Кроме того, у людей в браке часто присутствует иллюзорное отношение к своему избраннику — он может казаться особенным, «не таким как все». Мысль об обмане никак не допускается и не признается.

Именно супружеская «неготовность видеть очевидное» позволяет изменяющим мужчинам и женщинам довольно легко «маскировать» свои предательства под видом командировок, загруженности на работе или же любой другой «бурной» деятельности на протяжении долгих лет.

Прелюбодеяния обычно скрываются под предлогом ненормированного графика и изображения «активного» заработка дополнительных денег.

«Чаще всего помогает изменам то, что муж и жена либо не интересуются жизнью друг друга, либо полностью доверяют, либо считают, что у партнера будут отсутствовать какие-то дополнительные сексуальные желания», — поделился Зберовский.

Страх быть «застуканным»

Сексолог-психотерапевт Евгений Кульгавчук объяснил, что при адюльтере многие реагируют на собственное поведение по-разному. Некоторые, столкнувшиеся с проблемой, предпочитают обратиться к специалисту, чтобы разобраться в своих чувствах.

Дополнительный мотив прекратить постоянные предательства может возникнуть в случаях, когда пара «растеряла» страсть, но сохранила между собой дружеские чувства. Обманывать в глаза становится неловко и неудобно. www.globallookpress.com / Wosunan Photostory; 5-tv.ru

«В тех же случаях, когда пара живет формальным браком, и не осталось ни дружбы, ни страсти, а есть еще и накопившаяся пассивная агрессия, обман может быть окрашен некой доблестью. Это превращается в „месть“ за прежние недопонимания, оскорбления или унижения», — рассказал наш собеседник.

Играть может и страх «быть застигнутым» для некоторых людей, склонных к азарту. Такие партнеры порой специально «ходят по краю», постоянно рискуя и преследуя цель «пощекотать» себе нервы.

Избранники же, окончательно разочаровавшись в партнере, больше не стремятся поймать своего «возлюбленного» и предпочитают больше уделять внимания своей жизни. Подобное безразличие лишь подстрекает и стимулирует желание искать восхищения и признания на стороне. Таким образом, заметил Кульгавчук, формируется «порочный круг», который разорвать может лишь семейная сексуальная психотерапия.

«Рискованное поведение может стать зависимостью и перерасти в реальные проблемы в жизни. Стоит задуматься о том, чтобы жить в интересных, глубоких, теплых отношениях без обмана. Уметь их строить, любить и быть любимыми», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем грозят «жесткие» шутки в адрес любимого человека.