Житель Крыма осужден на 12 лет за подготовку диверсии

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

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Мужчина выполнял задачи куратора из спецслужб Украины.

Верховный суд Крыма вынес приговор в отношении мужчины, который собирался совершить диверсию на объекте энергетической инфраструктуры в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Житель Керчи был задержан сотрудниками ФСБ РФ в марте 2023 года. Гражданин России и Украины подозревался в подготовке диверсии на объекте энергосистемы. Силовики изъяли у него взрывное устройство самодельного производства и средства связи с перепиской с куратором из спецслужбы Украины.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к диверсии и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также о склонении, вербовке или ином вовлечении лиц в совершение диверсионной деятельности.

«Назначено окончательное наказание путем частичного сложения наказаний в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей», — решил суд.

При этом два года диверсант будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. В приговоре уточняется, что осужденный испытывает ненависть к России из-за СВО. По этой причине он связался с украинским куратором и стал совершать диверсии в Крыму по его указке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москву доставлены четверо диверсантов ВСУ, которые готовили теракты в России. В столице правоохранители будут проводить следственные действия. Боевики сдались в плен в конце августа 2023 года.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.