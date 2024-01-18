«Ощущение свободы»: жители Якутска ныряют в иордань при температуре минус 40

Фото, видео: Красноухов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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В российских городах полным ходом идет подготовка к одному из главных христианских праздников.

В Якутске минус 40, но это не мешает крещенским купаниям. На реке Лена вырубили во льду прорубь. Сверху поставили палатку, чтобы хоть немного защитить верующих от мороза и ветра. Провели чин освящения воды. К купели выстроилась очередь.

«Ощутить бодрость, настроиться на целый год», — рассказывает одна из ныряющих.

«Ощущение легкости, ощущение свободы», — делится своими эмоциями другой.

В других городах страны подготовка к одному и главных христианских праздников также идет полным ходом. Эксперты рекомендуют для окунания выбирать только официальные купели, где гарантирована безопасность. А священники напоминают — ныряние в иордань — лишь традиция, поэтому каждый вправе решать самостоятельно, стоит ли ему окунаться.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в Москве и Санк-Петербурге к выходным начнется настоящая крещенская метель. Погода будет снежной и сложной.

Ранее 5-tv.ru писал, что категорически нельзя делать на Крещение.