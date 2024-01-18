Баскетболиста ЦСКА Курбанова дисквалифицировали на три месяца
РУСАДА дисквалифицировало баскетболиста ЦСКА Курбанова за наркотики
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin
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С чем связано такое решение?
Баскетболиста ЦСКА Никиту Курбанова дисквалифицировали на три месяца. Решение приняло Россиийское антидопинговое агентство (РУСАДА).
«Дисквалифицировать спортсмена Курбанова Никиту (вид спорта — баскетбол) на три месяца за нарушение, предусмотренное п. 4.1 Общероссийских антидопинговых правил», — говорится в сообщении.
В его допинг-пробе нашли запрещенную субстанцию класса S6a (кокаин), пишет РИА Новости. Решение вынесено 10 января 2024 года, но в РУСАДА зачли отбытый срок с 20 октября 2023-го. Дисквалификация завершится 19 января.
Никита Курбанов приостановил свою карьеру 27 октября. Как рассказывали в ЦСКА, спортсмен принял это решение по личным причинам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФИФА пригрозила отстранить Бразилию от турниров, если сборная вмешается в выборы президента Бразильской конфедерации футбола.