Армию Пакистана привели в высокую боевую готовность

Фото: www.globallookpress.com / Stringer

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По данным СМИ, решение принято на фоне обострения отношений с Ираном.

Вооруженные силы Пакистана приведены в «чрезвычайно высокую» боевую готовность на фоне обострения отношений с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на силовые структуры.

Как указывает агентство, Пакистан готов дать решительный ответ на любые «авантюры» Ирана.

На днях Иран нанес первый в истории ракетный удар по Пакистану. В частности, обстрел произвел Корпус стражей исламской революции (КСИР) по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»).

Утром в четверг, 18 января, уже военные Пакистана нанесли удары по местам укрытия террористов в провинции Ирана Систан и Белуджистан в рамках контртеррористической операции «Марг Бар Сармачар». В результате обстрела погибли семь человек — три женщины и четверо детей. Жертвы обстрела не были гражданами Ирана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пакистан отозвал своего посла из Ирана после ракетных ударов.