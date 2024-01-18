Ушла из жизни дочь советского военачальника Михаила Фрунзе

В Москве умерла дочь полководца Михаила Фрунзе Татьяна на 104-м году жизни

Фото: фото из открытых источников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Ей было 103 года.

Ушла из жизни в Москве дочь советского военачальника Михаила Фрунзе Татьяна. Об этом сообщила пресс-служба Шуйского историко-художественного мемориального музея имени полководца.

«В Москве в возрасте 103-х лет скончалась дочь полководца и политического деятеля М. В. Фрунзе Татьяна Михайловна… Коллектив музея выражает соболезнования родным и близким Татьяны Михайловны», — говорится в сообщении.

Татьяна Михайловна родилась 2 августа 1920 года. Несмотря на то, что она вместе с братом осиротела в шесть лет, ее жизнь сложилась счастливо. Детей Михаила Фрунзе усыновил его близкий друг Климент Ворошилов.

Повзрослев, Татьяна окончила Военную академию химзащиты Красной Армии, потом — Химико-технологический институт имени Менделеева, а затем защитила диссертацию. Во время Великой Отечественной войны Фрунзе работала на танковом заводе.

Свою жизнь доктор химических наук, профессор Московского университета посвятила химии полиамидов. При этом Татьяна активно вела пропагандистскую работу относительно деятельности ее отца. Дети химика Фрунзе пошли по ее стопам, став успешными учеными.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер один из главных ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС Евгений Козорезов. Он скончался в Москве на 79-м году жизни.