«Зеркальный характер»: Рябков пообещал ответ России на конфискацию активов

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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В МИД отмечают, что недружественные меры уже приобретают конкретные контуры.

Россия примет меры, если страны Запада реализуют идею по конфискации активов. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат ответил, что Россия не ожидает каких-либо здравых действий со стороны Запада, которые показали бы, насколько контрпродуктивно само обсуждение идеи конфискации активов. Однако, по его словам, инициатива начала приобретать конкретные контуры. И в случае ее реализации России придется ответить.

«Мы, безусловно, предпримем меры, если все-таки дойдет до реализации подобных угроз, в том числе и зеркального характера. Но сейчас анонсировать их повода нет, и это тоже было бы, наверное, дополнительным стимулом в так называемом мыслительном процессе у наших противников — это совершенно не нужно нам», — указал Рябков.

План эксплуатации доходов от реинвестирования замороженных российских активов Еврокомиссия представила в конце 2023 года. Согласно ожиданиям Европы, доходы от российских активов поступят в бюджет ЕС на 2024–2027 годы. В ЕК надеются, что за это время собрать получится порядка 15 миллиардов евро.

Максимальный объем активов составляет 191 миллиард евро. В настоящее время они заморожены на международной площадке Euroclear в Бельгии.

Москва неоднократно заявляла, что отреагирует на конфискацию активов. Так, недавно МИД РФ заявил о симметричном ответе. Как подчеркнул директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, наша страна готова к любому развитию ситуации с ее активами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз начал техническую работу по конфискации российских активов.