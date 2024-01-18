Беглов сообщил об отсутствии пострадавших при перехвате дрона в Ленобласти

Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС

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Беспилотник был сбит над регионом ночью.

Пострадавших и разрушений при перехвате беспилотника в Ленинградской области нет. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства, с заявлением выступил и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был перехвачен над Ленобластью в районе часа ночи. Информацию об этом предоставили в Минобороны РФ.

Позднее власти региона сообщили, что пострадавших нет. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

«Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами. В настоящее время идут следственные мероприятия», — написал Беглов в своем Telegram-канале.

Этой же ночью вражеский беспилотник был перехвачен на подлете к Москве, в районе Подольска. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Он также указал на то, что пострадавших и разрушений в результате нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские войска выпустили десять ракет по Белгороду и Белгородскому району. Российские силы ПВО сбили все снаряды, но при обстреле пострадала женщина.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.