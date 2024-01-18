Отряд 1-го армейского корпуса подорвал мины ВСУ с помощью дронов

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Целью российских военнослужащих стала дорога, начиненная противотанковыми минами.

Оригинальное ноу-хау освоили российские военные инженеры, которые сейчас очищают от мин и снарядов поля и дороги Донбасса. Для оперативного подрыва смертельно опасных сюрпризов, щедро оставленных отступающими подразделениями ВСУ, саперы приспособили боевые дроны. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин изучил особенности нового способа разминирования.

На снегу три шестисотграммовых шашки со взрывателем и с длинной зеленой леской. В руках бойца — коптер. Сам он из инженерно-саперной роты. И это не ошибка и не шутка — в саперном отряде 1-го армейского корпуса появился свой взвод БПЛА. И он готов к работе.

После запуска дрона боец выдергивает чеку на саперной трубке и коптер отправляется в даль.

Цель сегодня — дорога с противотанковыми минами. Обезвредить их решили простым методом — подорвать на месте.

Дрон подлетает максимально близко и сбрасывает шашку рядом с миной, после уходит на безопасное расстояние. Дальше — подрыв. Коптер вернулся обратно, оператор забирает его.

«Будет вновь цеплять заряд и отправлять в местность обнаружения мин», — передает корреспондент Александр Сафиулин.

Дрон, которым работают саперы — трофей, утащили его необычным способом.

«Пилот был менее опытный, РЭБом потушили, после этого также птичкой ее, привязали кошку, своей птичкой забрали», — рассказывает российский военный.

Выражение «война дронов» теперь уже точно не метафора. Раньше только таранили друг друга, теперь с помощью одного можно утащить отключенный аппарат противника. Арсенал коптеров тоже постоянно расширяется.

«Штатное — 400 граммов тротила, зажигательная трубка „300“ — 300. Это сколько секунд она горит. Всем группам, в секторе пять — одиночный подрыв, как приняли меня? Прием», — обращается к сослуживцам наш боец.

Пока один боец управляет коптером, другой стоит с секундомером и точно знает, сколько осталось до взрыва шашки. Оператору БПЛА работать приходится на скорость, учитывая прочие обстоятельства.

«РЭБ разный, погодные условия разные», — рассказывают военнослужащие

Но они все равно долетают, закладывают заряд и обезвреживают мину.

«Это был самый мощный, попали на саму мину», — докладывает корреспондент.

Методы разминирования за почти два года СВО сильно изменились, наши саперы постоянно придумывают что-то новое и более безопасное.

«В зависимости от боеприпаса, если бесконтактный, заряд увеличиваем в четыре-пять раз и ставим в метре, чтобы ударной волной произвести детонацию», — раскрывает секреты командир инженерно-саперной роты с позывным «Никола»

Бойцы в подразделении опытные, «Никола», например, вместе с полком первым из саперов оказался в Мариуполе, в мае 2022-го занимался разминированием проходной завода «Азовсталь», после обследовал и само предприятие. Там же получил первую контузию, всего у него их две. Сейчас он в строю и уже командует ротой. Вместе с сослуживцами продолжает выполнять самые разные боевые задачи.

Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.