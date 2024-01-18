Ситуация накаляется: США и Йемен «обменялись» ударами в Красном море

Фото, видео: www.globallookpress.com / Abed Rahim Khatib; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Американские «Томагавки» поразили 14 пусковых установок хуситов.

Этой ночью военные США нанесли новые удары по Йемену. Они стали ответом на обстрел американского торгового судна в Аденском заливе. Почему хуситы не собираются останавливаться и зачем Вашингтон развязывает новую войну на Ближнем Востоке — отвечает корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

Ночное зарево снова над Йеменом. Четвертый раз за неделю американцы бомбят берега Красного моря. Центральное командование воздушных сил США сообщает: «Томагавки» поразили 14 пусковых установок хуситов.

В огне четыре провинции страны. В Пентагоне не скрывают: это ответ на атаку хуситов. Накануне они нанесли удар по коммерческому судну, шедшему через Аденский залив. О чем не без гордости сообщили миру.

«Попадание было точным и прямым. Йеменские вооруженные силы без колебаний нанесут удар по всем источникам угрозы в Аравийском и Красном морях в рамках нашего законного права защищать наш любимый Йемен», - комментирует генерал Яхья Сари, военный представитель хуситов.

Защищают, впрочем, не только его. Хуситы уверяют, что бомбят лишь израильские суда, либо те, что идут в его порты. Таков ответ йеменских радикалов на спецоперацию Тель-Авива в Палестине. Пентагон пытается этому противостоять с середины января. Вместе с британскими союзниками США сбросили на хуситов уже больше сотни ракет.

«Цель здесь состояла в том, чтобы подорвать и ослабить возможности хуситов по проведению атак, и мы считаем, что в целом, с точки зрения масштаба и количества нанесенных нами ударов, мы ослабили их способность атаковать», - доложил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

Вот только интенсивность атак хуситов, если и снизилась, то полностью они не прекратились. Сообщения о ракетных обстрелах или налетах дронов из Красного моря поступают каждый день. Американский журналист-расследователь Сеймур Херш в своей новой статье сегодня в открытую говорит: США грозит эффект вьетнамской войны. Когда цели не оправдывают средства.

«Америка и Британия атакуют цели ракетами, которые точно откалиброваны, и все это мало что дает для снижения способности хуситов атаковать: феномен Вьетконга», - пишет Херш.

Через узкий пролив между Йеменом и Джибути проходит больше 10% мировой торговли. Но транспортные компании уже сейчас предпочитают терять недели на то, чтобы обходить африканский континент с юга, минуя короткий, но опасный путь. Вот только даже американские аналитики уверены: цель атак на хуситов вовсе не в желании Вашингтона вернуть в регион безопасность.

«Отчасти это делается для того, чтобы отвлечь внимание от неудач, происходящих на Украине, а также от поддержки Израиля и полного разорения. Это столько же политический ход, сколько и стратегический. Но это серьезная эскалация конфликта, которая может привести к еще большему ухудшению ситуации», —рассказывает подполковник армии США в отставке Расмуссен.

Помочь американцам могла бы наземная операция. Однако ввязываться в новую ближневосточную войну накануне президентских выборов в Вашингтоне никто не хочет. Еще не зажили раны от позорного бегства из Афганистана после безуспешной 20-летней операции. Сегодня Белый дом хотел бы развязать конфликт в регионе чужими руками.

«В последние два года мы растеряли авторитет и влияние на Ближнем Востоке. Кто стал сильнее в регионе? Россия, Китай, которые являются главными врагами США. Белый дом этим возмущен. Поэтому конечная цель США сейчас — начать войну с Ираном», — считает политолог Джон Вароли.

И в этом США явно не использовали весь свой военный и дипломатический потенциал. И не закончатся ли попытки Белого дома скрыть провалы в международной политике новой кровью на Ближнем Востоке — большой вопрос.