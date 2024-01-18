Американские СМИ назвали следующий шаг Запада и Украины против России

Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Вашингтон и Киев надеются обрубить канал поставок запасов для армии РФ.

Соединенные Штаты, Великобритания и их западные союзники собираются помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать Крым. Об этом сообщает обозреватель Глен Ховард в статье для The Hill.

«Следующим шагом на Черном море для Запада станет помощь Киеву в нападении на Крым <…> и перерезание логистики российских военных, действующих на юге Украины», — указывается в материале.

По словам Ховарда, одним из ключей к разрушению линии материально-технического обеспечения Россия для ее войск в Крыму является именно мост через Керченский пролив. Разрушив этой сооружение, Москва не сможет пополнять запасы для бойцов, находящихся в зоне проведения СВО на Украине, говорится в публикации.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский попросил у Германии крылатые ракеты Taurus. Однако он не удостоился положительного ответа. Отмечается, что Берлин опасается эскалации конфликта, поэтому не хочет отдавать Киеву оружие.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наканануе в Севастополе объявлялась воздушная тревога. Движение по Крымскому мосту было временно остановлено.