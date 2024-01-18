Пакистан нанес удары по двум городам Ирана после его двухдневного обстрела

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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В результате атаки погибли семь человек, включая четверых детей.

Военные Пакистана утром 18 января нанесли удары по местам укрытия террористов в провинции Ирана Систан и Белуджистан в рамках контртеррористической операции «Марг Бар Сармачар». Об этом сообщила пресс-служба пакистанского МИД.

«Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран. Единственной целью сегодняшнего действия было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана, которые имеют первостепенное значение и не могут быть поставлены под угрозу», — говорится в заявлении ведомства.

При этом отмечается, что обстрел является проявлением непоколебимой решимости Пакистана защищать свою национальную безопасность от всех угроз. Страна продолжит предпринимать все необходимые действия для сохранения неприкосновенности своего народа.

По данным Fars News Agency, в результате обстрела в окрестностях иранского округа Сераван провинции Систан и Белуджистан погибли семь человек — три женщины и четверо детей. Жертвы обстрела не были гражданами Ирана.

На днях Иран нанес первый в истории ракетный удар по Пакистану. В частности, обстрел произвел Корпус стражей исламской революции (КСИР) по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 17 января Иран нанес удары баллистическими ракетами и БПЛА по территории Пакистана. Целью стали две крупные базы террористов в провинции Белуджистан на границе двух стран. Погибли два ребенка, еще трое детей получили ранения. После этого Пакистан отозвал своего посла из Ирана.