Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Они использовали как артиллерию, так и FPV-дроны с квадрокоптерами.

Штурмовые подразделения ивановских и ярославских десантников из состава южной группировки войск РФ взяли под свой контроль опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска на донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Десантники сначала подобрались к цели на боевых машинах БМД-2, затем покинули их быстро овладели позициями боевиков. При этом они «уничтожали противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами».

Наши бойцы использовали не только артиллерию, но также FPV-дроны и квадрокоптеры, которые сбрасывали гранаты на позиции противника. Военные России полностью подавили огневые точки и вывели из строя систему управления украинских боевиков, а также зачистили опорный пункт ВСУ под Артемовском.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО сбили украинские беспилотники в Ленинградской и Московской областях.