Обыски прошли у членов «Съезда народных депутатов»*
Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru
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Подобные оперативные мероприятия проводятся уже не в первый раз за последний год.
Обыски прошли в нескольких регионах России у членов политической партии «Яблоко» и бывшего муниципального депутата Брянской области, являющихся соратниками оппозиционера Ильи Пономарева**. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.
В частности, следственные мероприятия проводились в местах, где проживали соратники оппозиционера. По данным правоохранителей, они участвовали в заседаниях организации «Съезда народных депутатов»*, созданной Пономаревым в 2022 году в Польше. На одном из собраний была принята так называемая новая Конституция России.
Пономарев неоднократно заявлял, что бывшие депутаты Госдумы, находящиеся в России, участвуют в работе его структуры.
Отметим, что в мае 2023 года обыски проводились в пяти регионах РФ у Фильченко и Нодари Хананашвили, а также у доцента МГУ Михаила Лобанова. Сообщалось, что они являются сотрудниками «Съезда народных депутатов», где главная установка — «насильственный захват власти в России».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал лидера «Левого фронта» Удальцова по делу об оправдании терроризма. У него перед этим провели обыски из-за постов в Telegram-канале.
* — Организация признана нежелательной на территории РФ
** — Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов