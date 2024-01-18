Крещенский сочельник: в России готовятся к одному из главных христианских праздников
Православные христиане отмечают Крещенский сочельник
Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru
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Священники напоминают, что окунаться в иордань — это лишь традиция. Каждый может решить самостоятельно — следовать ей или нет.
Крещенский сочельник отмечают сегодня православные христиане. Верующие по всей стране готовятся окунуться в иордани.
Для этого советуют выбирать только официальные купели, где могут гарантировать безопасность.
В Петербурге таких больше 20. Окунаться будут и там, где сейчас стоят морозы. Площадки оборудуют на Урале, в Сибири и в Якутии.
К подготовке подключаются и местные жители. Так, в Кировской области купель строили всем селом.
А в Челябинской области замахнулись на большую инсталляцию. На льду озера возвели снежный храм — уменьшенную копию собора, который стоял в Миассе до революции. Однако мастера не рассчитали прочность основания и конструкция ушла под воду до Крещения.
Священнослужители напоминают, что окунаться в иордань — это лишь традиция. Следовать ей или нет — дело каждого.
А тем, кто решится, спасатели советуют погружаться в ледяную воду не дольше, чем на минуту.
Ранее 5-tv.ru писал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев и москвичей в грядущие выходные. По его словам, регионы накроет крещенская метель.