Крещенский сочельник: в России готовятся к одному из главных христианских праздников

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Священники напоминают, что окунаться в иордань — это лишь традиция. Каждый может решить самостоятельно — следовать ей или нет.

Крещенский сочельник отмечают сегодня православные христиане. Верующие по всей стране готовятся окунуться в иордани.

Для этого советуют выбирать только официальные купели, где могут гарантировать безопасность.

В Петербурге таких больше 20. Окунаться будут и там, где сейчас стоят морозы. Площадки оборудуют на Урале, в Сибири и в Якутии.

К подготовке подключаются и местные жители. Так, в Кировской области купель строили всем селом.

А в Челябинской области замахнулись на большую инсталляцию. На льду озера возвели снежный храм — уменьшенную копию собора, который стоял в Миассе до революции. Однако мастера не рассчитали прочность основания и конструкция ушла под воду до Крещения.

Священнослужители напоминают, что окунаться в иордань — это лишь традиция. Следовать ей или нет — дело каждого.

А тем, кто решится, спасатели советуют погружаться в ледяную воду не дольше, чем на минуту.

Ранее 5-tv.ru писал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев и москвичей в грядущие выходные. По его словам, регионы накроет крещенская метель.