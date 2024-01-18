В ловушке: россиянина против воли держали в реабилитационном центре

Фото, видео: 5-tv.ru

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Позже выяснилось, что у организации нет даже лицензии на оказание медицинских услуг.

Вопиющий случай дерзкого самоуправства в Петербурге. Мужчину без связи и документов насильно держали в реабилитационном центре, куда его мать обратилась с просьбой помочь сыну в лечении от алкоголизма.

Выбраться из ловушки удалось только спустя месяц и то — лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств. А позже выяснилось, что у центра нет даже лицензии на оказание медицинских услуг — корреспондент «Известий» Надежда Одинцова разбиралась в запутанной истории.

Ранее 5-tv.ru писал, что вопиющий по своей жестокости случай произошел в психиатрической больнице Новосибирска. Там пациент с алкогольной зависимостью напал на медработника, а затем сбежал.

Буйный мужчина подозвал к себе медсестру, а затем в ультимативной форме потребовал дать ему смартфон, чтобы позвонить. Когда услышал отказ — пришел в ярость: откуда ни возьмись, он выхватил шуруповерт и накинулся с ним на испуганную женщину.