В обход конституции: Эстония начала искать способы лишить россиян права голоса

Фото, видео: Вестеринен Виктор / ТАСС; 5-tv.ru

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И премьер, и министр юстиции страны открыто говорят о том, что документ будет противоречить законодательству.

Власти Эстонии хотят лишить права голоса на местных выборах жителей, имеющих гражданство России или Белоруссии. Хотя даже в Таллине признают, что это незаконно.

И премьер, и министр юстиции открыто говорят о том, что документ будет противоречить конституции страны, и для его принятия в обход основного закона потребуется решение суда высшей инстанции. В целом, речь идет о поправке в закон о выборах, которая запретит голосовать гражданам недружественных стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что парламент Эстонии отклонил проект закона Консервативной народной партии о демонтаже памятника Воину-спасителю, известному также как «Бронзовый солдат», и других скульптур, посвященных советским воинам.

Согласно пояснительной записке к проекту, перенос «Бронзового солдата» из Таллина на Военное кладбище ничего не изменил. Дело в том, что враждебно настроенные к независимости Эстонии люди продолжают «праздновать оккупацию».