Никто не забыт: 81 год исполнился со дня прорыва блокады Ленинграда
В Петербурге отметят годовщину прорыва блокады Ленинграда
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru
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В память о геноциде населения города и героизме его жителей на Аллее Памяти откроют мемориальную плиту.
Особенный день для Петербурга — в городе на Неве вспоминают, как 81 год назад его жители узнали новость, которой ждали больше всего на свете. Бойцы Волховского и Ленинградского фронтов смогли освободить Шлиссельбург и прорвать фашистскую блокаду, открыв дорогу к полной победе.
Полное освобождение петербуржцы так и называют — своей Ленинградской Победой. Ее символом стала желто-оливковая лента, напоминающая о награде «За оборону Ленинграда».
Получить ленточку можно будет на улицах города у волонтеров. Начнутся памятные мероприятия с возложения цветов на Пискаревском кладбище, где покоится не менее полумиллиона ленинградцев, на чью долю выпали страшные испытания голодом и холодом.
К безымянным надгробиям понесут цветы и хлеб. А в память о геноциде населения Ленинграда и героизме его жителей на Аллее Памяти откроют мемориальную плиту.
И каждую ночь до 27 января небо будут озарять Лучи Победы, освещающие монумент защитникам Ленинграда на Московском проспекте. Из города-героя — корреспондент «Известий» Максим Облендер.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что световые проекции противотанковых ежей украсят Петербург в честь снятия блокады.