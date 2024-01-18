Все понятно по шуткам? Как диагностировать у себя деменцию
Невролог Танашян: для выявления деменции достаточно беседы с человеком
Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger
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Замечали ли вы за собой потерю интереса к увлечениям?
Чтобы распознать деменцию, достаточно разговора с пациентом или его родственниками. Об этом изданию aif.ru заявила замдиректора Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Маринэ Танашян.
Основной критерий недуга — не только когнитивные расстройства, но и потребность в помощи. Если человеку требуется ассистент в бытовом плане и он не может обслуживать себя самостоятельно, то это основание для постановки диагноза.
Распознать болезнь на ранней стадии зачастую могут родственники из-за близости к человеку. При сосудистых изменениях пациент обычно «витает в облаках» — становится апатичным, теряет интерес к увлечениям, игнорирует окружение, перестает следить за личной гигиеной.
Например, внезапная агрессивность и асоциальные выпады как изменения в поведении характерны для нейродегенеративной деменции. Может показаться неожиданным, но к этому относится и склонность к черному юмору.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые выяснили, что кошки и собаки замедляют старение своих хозяев.