Несмываемое пятно: шансы Байдена на переизбрание уменьшаются из-за его внешней политики

Фото: Reuters / KEVIN LAMARQUE

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Известный журналист Сеймур Херш рассказал, как действующий американский лидер вредит сам себе в преддверии выборов президента.

США больше не доминируют в мире и вряд ли смогут вернуть себе статус гегемона, поскольку на наших глазах формируется новый миропорядок — многополярный. Америка не может смириться с этим фактом и продолжает вмешиваться во внутренние дела других стран и навязывать свою политику. Украина будет ярким тому примером.

В этом году в Штатах пройдут выборы президента. Главные конкуренты — действующий лидер страны Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп. Известный американский журналист Сеймур Херш в своей новой аналитической статье рассказал, как Байден проводимой внешней политикой вредит сам себе в преддверии борьбы за кресло главы государства.

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«Байден может рассматривать сохранение своего политического курса как необходимое условие для победы на втором сроке, но есть многие, кто глубоко вовлечен в сбор средств на высоком уровне для демократов, которые с этим не согласны», — указал журналист.

Херш привел в пример последние события в мире, на которые повлияли США. В их числе срыв переговоров России и Украины по урегулированию конфликта. Как указал эксперт, достигнутые Москвой и Киевом соглашения не были реализованы из-за возражений НАТО, а также администрации Байдена и британского правительства, возглавляемого тогда премьер-министром Борисом Джонсоном.

Поддержка Байденом Израиля, совершающего бомбардировки по сектору Газа, также наложили на него несмываемое пятно.

«Миллионы людей по всему миру, включая (американцев. — Прим. ред.), протестуют против поддержки Америкой войны Израиля, но президент держится. Лучшая защита, которую он может придумать, — это его заявление о том, что он поднял вопрос о прекращении огня с израильтянами», — пишет Херш.

И, пожалуй, самый свежий пример — удары США совместно с Великобританией по Йемену, который контролируют хуситы. Вашингтон и Лондон назвали свои действия «самообороной» в ответ на атаки хуситов на корабли в Красном море.

«Планировщикам из Пентагона, возможно, не мешало бы проконсультироваться с саудитами, прежде чем бомбить Йемен. Понимает ли президент, что возглавляемые Америкой атаки на хуситов, даже в случае успеха, не исправят политический ущерб, который он терпит из-за своей постоянной поддержки проигранной войны на Украине? Это также маловероятно», — указал журналист.

Херш также назвал маловероятным понимание Байденом своих действий относительно Израиля. Его нежелание прекратить поставки оружия еврейскому государству лишь уменьшает количество тех, кто захочет отдать за него голос на предстоящих выборах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден ударом по Йемену нарушил Конституцию США.