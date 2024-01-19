Предстоит плодотворная работа: китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 января

Фото: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на новой неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 22 по 28 января 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя крепкая, многообещающая — если у вас скопились важные дела, намечайте их на среду, пятницу и субботу. Вторые по уровню удачи — четверг и воскресенье. Начинается неделя робкой поступью, но позже разгуливается и дает хорошие возможности плодотворно поработать.

Больше гороскопов смотрите здесь

Понедельник, 22 января 2024 года

5-tv.ru

День Деревянного Петуха. Неделя начинается со звезды разрушителя — начинать важные дела в такой день не следует, зато отлично можно завершить затянувшиеся проекты. День разрушителя хорош также для завершения сложных отношений, когда можно расстаться раз и навсегда. Несмотря на то, что день собирает весьма впечатляющие показатели, он годится только для рутинных дел и для завершения проектов.

Совет дня: постепенные, незначительные действия приведут к успеху, поэтому не настаивайте на своих идеях и не пытайтесь делать все по-своему — уйдите в тень.

Вторник, 23 января 2024 года

5-tv.ru

День Огненной Собаки. Из-за негативной энергии не следует начинать важных проектов во вторник. Однако это превосходный день для отдыха! Формация «птица падает в пещеру» обеспечит легкое течение дел, приятное времяпрепровождение, не связанное с делами и бизнесом.

Совет дня: оставайтесь там, где вы есть, и размышляйте над сутью явлений. Определите границы своих возможностей, не запутывайтесь в мелочах.

Среда, 24 января 2024 года

5-tv.ru

День Огненной Свиньи. Прекрасный день для большинства дел! В такой день энергии дерева сильны, они поддержат большинство дел.

Очень хорошо решать вопросы по карьере, просить о повышении, проводить встречи, конференции. Также хорошо проводить переговоры, приступать к обучению, начинать ремонт, заниматься инвестированием, отправляться в поездки.

Совет дня: имейте ясную цель и учитесь приспосабливаться, чтобы сохранять гибкость. Мгновенно реагируйте, находя выход из любой ситуации, а внутренняя добродетельность защитит от вреда.

Четверг, 25 января 2024 года

5-tv.ru

День Каменной Крысы. Умеренно благоприятный день, из-за звезды болезней его не стоит использовать для визитов к врачу, поскольку есть риск подхватить болячку или получить некорректный диагноз. Структура «дракон повреждает ногу» вносит смуту в хорошие ожидания от дня, тем не менее, все же есть надежда на то, что в такой день вы будете делать правильный выбор.

Совет дня: подождите лучшего времени. Избавьтесь от устаревшего, делегируйте. Оцените возможности перед началом работы.

Пятница, 26 января 2024 года

5-tv.ru

День Земляного Быка. Благоприятный день, подойдет для большинства дел. Смело можно намечать перелеты, переезды, переговоры. В такой день хорошо обращаться за медицинской помощью и составлять планы на будущее. Проекты, начатые в такой день, будут успешны.

Совет дня: не давайте событиям увлечь и запутать себя. Если вы освободитесь от пустых страстей, суетности и тщеславия, то сможете действовать непринужденно и уверенно.

Суббота, 27 января 2024 года

5-tv.ru

День Стального Тигра. Еще один чудесный день, превосходно подойдет для генеральной уборки, очищения пространства. Очень хорош для начала диетических циклов, для избавления от того, от чего вы давно хотите избавиться. Использование этого дня прекрасно подойдет для инвестиций — он хорошо поддерживает денежные активности и помогает умножать финансы.

Совет дня: ваши усилия приведут к успеху, если вы накопите достаточно сил, чтобы не останавливаться на полпути. Сделайте осознанное усилие.

Воскресенье, 28 января 2024 года

5-tv.ru

День Стального Кролика. Позитивный день, обретающий не слишком хорошую структуру. Все то, что вы не успели сделать за неделю, можно оставлять на воскресенье — его энергии не так сильны и убедительны, как у других сильных дней в течение этой недели.

Тем не менее, он обладает достаточным потенциалом, чтобы поддержать активность, которую вы можете на него наметить. Сбор долгов, подписание документов, инвестирование. И для отдыха он также хорош — в конце концов, неделя была активная, после такой недели можно и отдохнуть.

Совет дня: будьте искренны, правдивы и достойны доверия. Очистите сердце от алчности, страха и низменных желаний, чтобы стал слышен его истинный голос.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменится жизнь каждого с 2024 года с наступлением Эры Водолея.