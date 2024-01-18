Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Визит лидера Незалежной в страну, считает местный парламентарий, привел к нарушению нейтралитета.

Швейцария должна пригласить президента России Владимира Путина, чтобы подтвердить нейтралитет в украинском конфликте. Об этом газете 20 Minuten заявил депутат Национального совета Швейцарии от Швейцарской народной партии (SVP) Рино Бюхель.

«Швейцария сможет сохранить свой нейтралитет только в том случае, если она также пригласит Владимира Путина в Берн», — сказал парламентарий.

Страна, приняв Владимира Зеленского в парламенте, нарушила вековой принцип нейтралитета, считает он. Переговоры по украинской «формуле мира» абсурдны, а дипломатическое урегулирование конфликта без участия России немыслимо, подчеркнул Бюхель.

Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генерал ВСУ обрушился с критикой на офис Зеленского.