Сам себе стоматолог: из-за этих советов в интернете вы рискуете остаться без зубов

Фото: www.globallookpress.com / kati

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Сегодня во всемирной паутине можно найти ответ на любой вопрос. Однако не все они являются правильными и безопасными для здоровья.

Как в домашних условиях сделать пломбу или голливудскую улыбку — один из самых популярных запросов в интернете. Советчиков на эту тему во всемирной паутине с каждым днем становится все больше, но вопросом их компетенции мало кто заморачивается. Из-за каких «лайфхаков» можно остаться без зубов — читайте в материале.

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Отбеливание зубов в домашних условиях

В интернете можно найти множество способов, как сделать белоснежные зубы без особых затрат. Один из них — с помощью перекиси водорода или пищевой соды. К такому методу стоит отнестись скептически. В противном случае последствия процедуры придется решать уже в кресле у стоматолога.

Как отмечает портал Ridlife.ru, использование перекиси водорода в очень высоких дозировках может привести к ожогу десен, ротовой полости и горла, а также к истончению эмали зубов. Кроме того, при проникновении в микротрещины в зубах перекись и сода могут вызвать воспаление или повреждение нервов.

Подпиливание зубов для придания им нужной формы

Эту процедуру ни в коем случае не стоит проводить самостоятельно в домашних условиях. Непрофессиональное подпиливание зубов может повредить целостность зубов, что может привести к их повышенной чувствительности. Лучше обратитесь в сертифицированному специалисту.

Самодельные пломбы

В интернете некоторые советчики предлагают сделать пломбы в домашних условиях из нагретых формованных пластиковых шариков. Однако это очень плохая затея, которая может привести к воспалению, инфекции, сильной аллергической реакции.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как стресс влияет на здоровье зубов.