«Лучи Победы» осветили небо над Петербургом в честь прорыва блокады Ленинграда

Фото, видео: www.gov.spb.ru; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Они направлены на монумент защитникам города на Московском проспекте.

Ночное небо Петербурга озарили «Лучи Победы». Они осветили монумент защитникам города на Московском проспекте в честь прорыва блокады Ленинграда и 80-летия полного освобождения города.

Точно так же в те страшные дни в осажденном городе прожекторы включали для предупреждения о приближении вражеских бомбардировщиков. Сейчас так будут делать по ночам вплоть до 27 января.

Ранее 5-tv.ru писал, что москвичи теперь могут перенестись на 80 лет назад и наглядно узнать, как выживали жители блокадного Ленинграда.

На форуме-выставке «Россия» начала работу экспозиция, посвященная полному освобождению Северной столицы. Там можно увидеть ретротехнику, военную форму образца 1940-х и не только.