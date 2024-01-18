«Массы мало, мышцы уходят»: что происходит с телом любящей выпить Волочковой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Заслуженная артистка России в очередной раз привлекла внимание публики не только острым словом, но и необычным видом.

Попавшая в секс-скандал Анастасия Волочкова обратилась к своим хейтерам, назвав их «злыми, зависимыми и недолюбленными бабами». Однако внимание подписчиков привлекли не слова острой на язык артистки, а ее внешний вид. Почему живот знаменитости выглядит довольно странно и что это означает, в беседе с 5-tv.ru рассказала специалист по РПП, нутрициолог, диетолог, тренер Ольга Ромашина.

«Вы вообще кто?»

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова вышла на связь с поклонниками и хейтерами после того, как попала в скандал после слитого в Сеть видео с ее участием. Речь идет о нашумевшем ролике, в котором 47-летняя Анастасия Волочкова 62-летний Никита Джигурда исполняют весьма неприличные танцы, причем, звезда балета не стесняется предстать перед приятелем и камерой в одном нижнем белье.

Не отошедшие от «голой» вечеринки Насти Ивлеевой россияне возмутились похабностью попавших на всеобщее обозрение кадров, требуя наказать главную героиню видео по закону, которая, по их мнению, буквально позорит страну. Также, подобно участи, постигших участников «шабаша» в Мутаборе, активисты собираются добиться отмены концертов Волочковой.

Сама артистка считает истинным виновником скандала автора ролика, на которого собирается в ближайшее время заявить в полицию.

«Мне хотят концерты запретить? Вы куда вообще лезете, в мое творчество?! Вы посмотрите на мою охрану. Я своим творчеством свечу для России, бесплатно всех приглашаю. Вы вообще кто?» — защищается в ответ Волочкова, которая по прилету с Мальдив в Москву тут же наткнулась на толпу любопытствующих журналистов.

«Хотела сделать реверанс»: Волочкова оправдалась за свое поведение в аэропорту

«Вы живете в крысиных норах!»

Еще находят на знаменитом курорте, не менее знаменитая бывшая Прима Большой театра обратилась в своем блоге в социальных сетях ко всем хейтерам, которые не смогли пройти мимо секс-скандала.

«Когда тетки эти пишут, злыдни, что у меня не вилла, а бунгало. Послушайте, эти страшилы пишут из своих промозглых страшных крысиных нор, и эти бабы не были ни в бунгало, ни на виллах», — сказала балерина в ролике, опубликованном в ее Telegram-канале.

Однако вместо раскаяния или, наоборот, продолжения хейта Волочкова неожиданно получила сотни комментариев, касающегося ее внешнего вида. Подписчики начали активно интересоваться, что у артистки с животом. В кадре она предстала в летнем ярко-оранжевом костюме, состоящем из короткого топа и мини-юбки. Верхняя часть комплекта не скрывала странного вида складки вверху живота, причем, довольно глубокие. Хотя даже злопыхатели не могут отрицать тот факт, что артистка уделяет достаточно времени спорту, чтобы не иметь подобных проблем.

«Что с диафрагмой?»

«Такое тело надо одеть, а не раздеть, сухое, сморщенное, костлявое, красоты ноль, а в одежде вы красавица»

«Настя, обратись к доктору!»

«А что с телом, усохло?»

«Настя занимается спортом»

Каждый человек имеет определенный тип фигуры, который обусловлен генетически. То есть, фигура по типу «яблоко», фигура по типу «груша» и так далее.

«Это значит, что, когда мы худеем, у нас худеет, в первую очередь, какая-то определенная область или участок тела, потом следующая, и остается какая-то последняя, условно, проблемная зона. То есть, если человек с фигурой по типу „груша“ худеет вначале сверху, в районе талии, и остаются ноги и ягодицы, то фигура по типу „яблоко“ как у Анастасии, они худеют в обратном порядке. То есть, сначала худеют ноги, потов верх», — объясняет специалист.

Ольга Ромашина считает, что в последнее время у Волочковой наблюдается весьма низкая масса тела, что могло стать результатом достаточно ограниченного питания по количеству калорий.

«Жировой прослойки практически нет. Но, поскольку Настя занимается спортом, мышцы там, конечно же, остались, но тоже, естественно, мышечная масса при недостатке калорий тоже уходит. Поэтому ноги у Насти очень худенькие, живот, в принципе, тоже… Вообще, она сейчас очень низкую массу тела имеет», — говорит диетолог.

«Просто такой ракурс»

Что касается фотографий, которые балерина опубликовала в личном блоге, Ромашина отмечает, что в кадре действительно кажется, будто у звезды с животом какие-то проблемы. Однако это, скорее всего, не более, чем неудачно выбранный ракурс и игра света.

Анастасия Волочкова обратилась к хейтерам после секс-скандала с видео. Instagram* / volochkova_art

«Я видела ее видео при отличном солнечном освещении. Там этой проблемы нет. То есть, как любая, наверное, девушка, которая когда-либо фотографировалась в принципе, и тем более — в купальнике, и все мы знаем, как важен ракурс, как важен фотограф, который нас фотографирует и как важно освещение. Чтобы не было дефектов кожи, чтобы не было каких-то складок», — подчеркивает специалист.

При этом Ольга Ромашина все же отмечает, что у женщин с возрастом, так или иначе, проявляются сильные морщины или складки на коже, которая с годами теряет свою эластичность. Плюсом к тому, сильный загар лишает кожу необходимой для баланса воды, что тоже способствует ее старению. А жировой прослойки, которая также делает кожу упругой, у Волочковой просто нет.

«Плюс третья стадия алкоголизма»

Внешность Анастасии Волочковой и раньше привлекала внимание публики. Не так давно внимание пользователей привлекли слишком худые, на их взгляд, ноги знаменитости. На артистку тут же посыпались обвинения в алкоголизме, которое якобы характеризуется чрезмерной худобой.

Тогда психиатр и нарколог Василий Шуров поспешил успокоить ту часть пользователей, что переживала за состояние здоровья балерины, напомнив, что у всех, кто занимается балетом, очень худые ноги, порой доходящие до состояния анорексии. Одним из основополагающих условий для этого вида искусства является низкий вес.

К тому же, специалист не исключил особенности метаболизма и фигуры знаменитости, а также ее режим питания.

«У Анастасии это профессионально. Она все время очень худая и ноги у нее очень худые. Но плюс третья стадия алкоголизма, уже с тяжелой энцефалопатией, с отсутствием критики», — считает специалист

Единственное, что может влиять на вид ног любителей спиртного, уточняет Шуров, это — полинейропатия на последних стадиях алкоголизма.

«Позавидует любая женщина»

Более того, Анастасию Волочкову подозревали в серьезной болезни — анорексии. Многие коллеги знаменитости начали по-настоящему опасаться за ее здоровье и призывали прекратить сидеть на жестких диетах, которые в какой-то момент запросто могут перерасти в пищевое расстройство.

«Человек недополучает питание. Мы говорим просто об элементарном недостатке белка, который является строительным материалом, кальция, витамина D — этих основных микронутриентов, которые отвечают за крепкость костей. Соответственно, это все может быть чревато травматизмом суставов, тех же самых костей», — объяснил врач Длин в программе Пятого канала «Светская хроника».

Но балерина продолжает настаивать, что у нее все в порядке. А подписчики ей просто завидуют.

«Я стройная вообще. У меня просто на самом деле такое тело мощное, которому позавидует любая женщина в 20 лет. А для этого, мои золотые, нужно ******** в балетном зале по три с половиной часа каждый день на пуантах. А этим кошелкам, которые меня осуждают, я хочу просто задать вопрос: мои золотые, а вы хоть пуанты один раз в своей жизни надели?» — сказала балерина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Джигурда не явился на пресс-конференцию с Волочковой.