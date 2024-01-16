«В феврале»: зачем Германия стремится к конфликту с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Hauke-Christian Dittrich

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Какими соображениями руководствуются в Берлине на фоне череды кризисов?

С целью наведения страха среди собственного населения Германия нуждается в начале военных действий против России. Об этом в соцсети X заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Беспорядки начнутся в феврале 2024 года и достигнут пика в 2025 году. Очевидно, это связано со взрывными социальными волнениями в Германии и во все большем числе стран!» — написал политик.

Военный план, якобы разработанный Бундесвером, является «крайне точным», убежден он. Филиппо считает, что тот в первую очередь направлен на внутреннюю аудиторию ЕС для предотвращения социального взрыва.

Конфликт, продолжил политик, будет использован для наведения страха. Еще одна цель - предотвращение восстания народа против олигархии, подытожил Филиппо.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия готовится к военному противостоянию между НАТО и Россией после поражения Украины. Издание Bild, ссылаясь на «секретный документ» Бундесвера, пишет, что в «день Х» главнокомандующий альянса якобы отдаст приказ для переброски 300 тысяч военных на восточный фланг.