Фото: Reuters / DENIS BALIBOUSE

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Киевский режим продолжает гнуть свою линию, пытаясь продвигать «формулу мира».

Саммит по Украине в швейцарском Давосе без участия России станет очередной тратой времени и безрезультативной инициативой. Такое мнение выразил председатель либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий.

«Выраженная готовность Швейцарии его организовать скорее „дань по инерции“ общезападному тренду, но все более уходящему. Швейцарский министр иностранных дел буквально днями ранее на полях экономического форума в Давосе заявил, что „не будет мира без того, чтобы дать слово России“. И такая точка зрения далеко не единственная», — приводит его слова РИА Новости.

Также Слуцкий указал, что так называемая «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского не имеет ничего общего с установлением реального мира. План не учитывает ни мнение страдающих от обстрелов ВСУ жителей Донбасса, ни текущую ситуацию на фронте.

Как указал политик, для проведения мирного саммита западным странам необходимо перестать финансировать киевский режим и накачивать украинскую армию вооружением.

Прежде министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил о необходимости включить РФ в процесс урегулирования украинского конфликта. В офисе Зеленского в это время продолжают отвергать возможность переговоров с РФ.

Москва, в свою очередь, неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Украине не удалось продавить свою повестку на ВЭФ в Давосе.